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Ракурс
Підрозділ “Вовки” спопелив російську установку розмінування УР-83П

Підрозділ «Вовки» спопелив російську установку розмінування УР-83П (ВІДЕО)

28 жов 2023, 17:58
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Воїни підрозділу аеророзвідки «Вовки» 74-го батальйону 102-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України поблизу населеного пункту Новозлатопіль Запорізької області виявили російську установку для пророблення проходів по мінних полях УР-83П, зроблену на базі «Урала».


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Установку розмінування окупаційної армії рф вдалося спалити двома влучними скидами з дрона.

Про це повідомила прес-служба 102-ї бригади ТрО у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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