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Підрозділ “Вовки” спопелив російську установку розмінування УР-83П
Підрозділ «Вовки» спопелив російську установку розмінування УР-83П (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188776-pidrozdil-vovky-spopelyv-rosiysku-ustanovku-rozminuvannya-ur-83p-video.htmlРакурс
Воїни підрозділу аеророзвідки «Вовки» 74-го батальйону 102-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України поблизу населеного пункту Новозлатопіль Запорізької області виявили російську установку для пророблення проходів по мінних полях УР-83П, зроблену на базі «Урала».
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Установку розмінування окупаційної армії рф вдалося спалити двома влучними скидами з дрона.
Про це повідомила прес-служба 102-ї бригади ТрО у Фейсбук.
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