Ракурсhttps://racurs.ua/
Танк Т-90 россиян ярко сгорел в Донецкой области
Танк Т-90 россиян ярко сгорел в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188778-tank-t-90-rossiyan-yarko-sgorel-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Ударна рота безпілотників «Рарог» 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України за дві доби на Донецькому напрямку вразила кілька одиниць військової техніки окупаційної армії росії.
.
Про це 28 жовтня повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров.
Військові мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив» на Донеччині, — написав Федоров у своєму Телеграм-каналі.
Також захисникам України вдалося підбити танк Т-80, броньовану машину, артилерійську систему, дві вантажівки з особовим складом та боєприпасами рф.
Розібратися з технікою окупантів військовим допомогли безпілотники «Вампір» і R-18. Цих «пташок» ми нещодавно передали від Армії дронів, — підсумував Федоров.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...