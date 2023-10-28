Танк Т-90 россиян ярко сгорел в Донецкой области

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Ракурс

Ударна рота безпілотників «Рарог» 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України за дві доби на Донецькому напрямку вразила кілька одиниць військової техніки окупаційної армії росії.

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Про це 28 жовтня повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров.

Військові мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив» на Донеччині, — написав Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Також захисникам України вдалося підбити танк Т-80, броньовану машину, артилерійську систему, дві вантажівки з особовим складом та боєприпасами рф.