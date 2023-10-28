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Танк Т-90 росіян яскраво згорів на Донеччині
Танк Т-90 росіян яскраво згорів на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188778-tank-t-90-rosiyan-yaskravo-zgoriv-na-donechchyni-video.htmlРакурс
Ударна рота безпілотників «Рарог» 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України за дві доби на Донецькому напрямку вразила кілька одиниць військової техніки окупаційної армії росії.
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Про це 28 жовтня повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров.
Військові мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив» на Донеччині, — написав Федоров у своєму Телеграм-каналі.
Також захисникам України вдалося підбити танк Т-80, броньовану машину, артилерійську систему, дві вантажівки з особовим складом та боєприпасами рф.
Розібратися з технікою окупантів військовим допомогли безпілотники «Вампір» і R-18. Цих «пташок» ми нещодавно передали від Армії дронів, — підсумував Федоров.
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