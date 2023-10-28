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Ракурс
Украинская ИТ-армия остановила работу интернет-провайдеров рф в Крыму

Украинская ИТ-армия остановила работу интернет-провайдеров рф в Крыму

28 окт 2023, 19:21
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Кіберармія України зупинила роботу найбільших російських інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях.


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Про це 28 жовтня повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров.

Під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком». Боротьба в кіберпросторі продовжується. ІТ-армія нарощує міць та готується до наступних операцій, — написав міністр цифрової трансформації у своєму Телеграм-каналі.

Напередодні окупаційна влада півострова заявляла про «масовану зовнішню кібератаку» на кримських провайдерів інтернету. Кримський мобільний оператор та інтернет-провайдер «Міранда-медіа» стверджував, що ця атака є «безпрецедентною». Комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано.

Источник: Ракурс


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