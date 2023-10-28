Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українська ІТ-армія зупинила роботу інтернет-провайдерів рф в Криму

Українська ІТ-армія зупинила роботу інтернет-провайдерів рф в Криму

28 жов 2023, 19:21
999

Кіберармія України зупинила роботу найбільших російських інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях.


.

Про це 28 жовтня повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров.

Під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком». Боротьба в кіберпросторі продовжується. ІТ-армія нарощує міць та готується до наступних операцій, — написав міністр цифрової трансформації у своєму Телеграм-каналі.

Напередодні окупаційна влада півострова заявляла про «масовану зовнішню кібератаку» на кримських провайдерів інтернету. Кримський мобільний оператор та інтернет-провайдер «Міранда-медіа» стверджував, що ця атака є «безпрецедентною». Комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів