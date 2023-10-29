Когда Украина остановит транзит российского газа в Европу, рассказали в «Нафтогазе»

Украина остановит транзит российского газа в 2024 году

https://racurs.ua/n188796-kogda-ukraina-ostanovit-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-evropu-rasskazali-v-naftogaze.html

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Україна готова вже відмовитися від транзиту російського газу, особливо через те, що росія не виконує умов контракту. Тож НАК «Нафтогаз України» не продовжуватиме транзит російського газу після того, як термін дії відповідного контракту спливе у 2024 році.

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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов розповів про це в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних країн Євросоюзу, особливо тих так званих land locked країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму, — наголосив Чернишов.

Він зазначив, що наразі Україна також отримує від рф значно меншу суму коштів за транзит газу, ніж це мало б бути.

Я не можу зараз сказати точну суму, але це значно менше, аніж вони мали сплатити. Це не більше від 70 відсотків, — розповів Чернишов.

За його словами, це пов’язано, зокрема, з тим, що одна з двох точок входу на територію України — ГВС «Сохранівка» — розташована фактично в окупованій зоні й доступ до неї відсутній.

«Газпром» не сплачує за своїм контрактом по цьому напряму, тому «Нафтогаз» недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит — ред.), і виконує свої зобов’язання незалежно від того, подаючи позови проти «Газпрому» для виконання своїх зобов’язань, — зазначив Чернишов.

Але при цьому ми резервуємо всі потужності і точки виходу з України для того, щоб бути готовим для виконання контрактних зобов’язань і підтримки наших європейських партнерів, — додав він.

Чернишов зазначив, що Євросоюз планує до 2027 року повністю відмовитися від російського газу, тож у ЄС не наполягають на продовженні Україною транзиту російкого газу.

Я особисто мав перемовини в Європейському Союзі, в Єврокомісії з відповідними керівниками стосовно цього, і ми не відчуваємо якихось сигналів до «Нафтогазу» чи до України стосовно продовження цього транзиту, — наголосив він.

Джерело: «Радіо Свобода»