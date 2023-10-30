В Германии обучают очередную группу бойцов украинской ПВО для работы с Patriot

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Ракурс

Ще одна група українських військових розпочала освоювати систему протиповітряної оборони Patriot у Німеччині. Новий курс підготовки пов’язаний з майбутньою передачею Україні ще одного ЗРК Patriot.

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Навчання українців стартували у понеділок, 30 жовтня, повідомило Міноборони ФРН у мережі Х (Твіттер).

Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.

Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 �� Schüler + 10 �� Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023

До чергового курсу підготовки на комплексі протиповітряної та протиракетної оборони Patriot залучені 61 український військовослужбовець та 10 перекладачів.

Ці навчання триватимуть декілька тижнів на території Німеччини. Українці перейматимуть досвід управління цією системою ППО у своїх німецьких колег.

10 жовтня уряд Німеччини оголосив про надання Україні нового масштабного майбутнього пакету військової допомоги. Для захисту критичної інфраструктури України, ЗСУ отримають він ФРН додаткові засоби протиповітряної оборони, а саме системи Patriot, IRIS-T і Gepard.

Комплекс ППО Patriot надійде зі складу Бундесверу. Він включатиме вісім пускових установок та інші машини та РЛС стеження. Україна разом з комплексом, ймовірно, отримає і понад 60 зенітних ракет. Вартість цього пакету німецької допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони коштує близько одного мільярда євро.

Перший комплекс ППО Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні цього року. Передача ЗРК відбулася одразу після завершення навчання українських операторів, котрі розпочали освоювати цю систему на початку лютого.

Курси для приблизно 70 військовослужбовців ЗСУ відбувалися у прискореному темпі — навчання проводили шість днів на тиждень. Військові також навчались технічного обслуговування та ремонту цього озброєння.

Також у серпні, Німеччина передала Україні дві додаткові пускові установки Patriot та зенітні ракети до цієї системи ППО.