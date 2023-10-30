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У Німеччині навчають чергову групу бійців української ППО для роботи з Patriot
У Німеччині навчають чергову групу бійців української ППО для роботи з Patriothttps://racurs.ua/ua/n188839-u-nimechchyni-navchaut-chergovu-grupu-biyciv-ukrayinskoyi-ppo-dlya-roboty-z-patriot.htmlРакурс
Ще одна група українських військових розпочала освоювати систему протиповітряної оборони Patriot у Німеччині. Новий курс підготовки пов’язаний з майбутньою передачею Україні ще одного ЗРК Patriot.
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Навчання українців стартували у понеділок, 30 жовтня, повідомило Міноборони ФРН у мережі Х (Твіттер).
Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023
Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 �� Schüler + 10 �� Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX
До чергового курсу підготовки на комплексі протиповітряної та протиракетної оборони Patriot залучені 61 український військовослужбовець та 10 перекладачів.
Ці навчання триватимуть декілька тижнів на території Німеччини. Українці перейматимуть досвід управління цією системою ППО у своїх німецьких колег.
10 жовтня уряд Німеччини оголосив про надання Україні нового масштабного майбутнього пакету військової допомоги. Для захисту критичної інфраструктури України, ЗСУ отримають він ФРН додаткові засоби протиповітряної оборони, а саме системи Patriot, IRIS-T і Gepard.
Перший комплекс ППО Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні цього року. Передача ЗРК відбулася одразу після завершення навчання українських операторів, котрі розпочали освоювати цю систему на початку лютого.
Також у серпні, Німеччина передала Україні дві додаткові пускові установки Patriot та зенітні ракети до цієї системи ППО.
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