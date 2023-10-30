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Массовое убийство в Волновахе — кадыровцы расстреляли спящую семью
Массовое убийство в Волновахе — кадыровцы расстреляли спящую семьюhttps://racurs.ua/n188838-massovoe-ubiystvo-v-volnovahe-kadyrovcy-rasstrelyali-spyaschuu-semu.htmlРакурс
Кадирівці розстріляли сплячу родину у Волновасі, вбили девʼятьох людей.
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Розпочато розслідування, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного будинку прийшли особи кавказької зовнішності у військовій формі. Озброєні люди вимагали, щоб родина звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.
Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли, повідомили у прокуратурі.
27 жовтня представники армії рф повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли усіх дев’ятьох членів родини, які на той момент уже спали.
Серед вбитих — троє жінок і двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.
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