Трамп заявил, что угрожал странам Европы не защищать их от нападения россии

https://racurs.ua/n188840-tramp-zayavil-chto-ugrojal-stranam-evropy-ne-zaschischat-ih-ot-napadeniya-rossii.html

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Трамп заявив, що погрожував країнам Європи не захищати їх від нападу росії.

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З такими словами 77-річний політик виступив напередодні на передвиборчому мітингу в штаті Айова, згадуючи перебування на посаді президента США.

Я більше не збираюся їх боронити. Пам’ятаю, як глава однієї країни підвівся і сказав: «Скажіть, якщо росія атакує мою країну, вас там не буде?» Правильно, це я й маю на увазі, я не захищатиму вас і даватиму грошей", — сказав Трамп під оплески присутніх.

Демократи вже заявили, що ці слова вказують на зв’язки республіканця із Кремлем.

Коли Трамп був президентом, він постійно скаржився, що партнери США по НАТО, зокрема Німеччина, роблять недостатній внесок у бюджет альянсу на відміну від Америки. Він стверджує, що після його погроз до бюджету НАТО надійшли сотні мільярдів доларів.

На тому ж мітингу в Айові Трамп під час промови перед своїми прихильниками заявив, що Угорщина має кордони як з Україною, так і з росією. Але цього разу він зауважив, що Орбан все ж лідер Угорщини, а не Туреччини (минулого тижня екс-президент США помилився).

Угорщина межує з Україною, Румунією, Словаччиною, Сербією, Хорватією, Словенією та Австрією. Спільного кордону із рф в цієї країни немає.