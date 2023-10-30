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Буквы "У" больше не будет - в Украине ввели новое правило для учебных машин

Буквы «У» больше не будет — в Украине ввели новое правило для учебных машин

30 окт 2023, 21:49
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В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву «У» вирішили замінити на букву «Н».


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Своєю чергою, термін та розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили на «Навчальний транспортний засіб».

Постанова набуде чинності через шість місяців із моменту дати публікації.

Источник: Ракурс


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