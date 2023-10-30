Буквы "У" больше не будет - в Украине ввели новое правило для учебных машин

Буквы «У» больше не будет — в Украине ввели новое правило для учебных машин

https://racurs.ua/n188850-bukvy-u-bolshe-ne-budet-v-ukraine-vveli-novoe-pravilo-dlya-uchebnyh-mashin.html

30 окт 2023, 21:49 999

Ракурс