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Буквы "У" больше не будет - в Украине ввели новое правило для учебных машин
Буквы «У» больше не будет — в Украине ввели новое правило для учебных машинhttps://racurs.ua/n188850-bukvy-u-bolshe-ne-budet-v-ukraine-vveli-novoe-pravilo-dlya-uchebnyh-mashin.htmlРакурс
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву «У» вирішили замінити на букву «Н».
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Своєю чергою, термін та розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили на «Навчальний транспортний засіб».
Постанова набуде чинності через шість місяців із моменту дати публікації.
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