Літери "У" більше не буде - в Україні ввели нове правило для навчальних машин

Літери «У» більше не буде — в Україні ввели нове правило для навчальних авто

https://racurs.ua/ua/n188850-litery-u-bilshe-ne-bude-v-ukrayini-vvely-nove-pravylo-dlya-navchalnyh-mashyn.html

30 жов 2023, 21:49 999

Ракурс