Ракурсhttps://racurs.ua/
Літери "У" більше не буде - в Україні ввели нове правило для навчальних машин
Літери «У» більше не буде — в Україні ввели нове правило для навчальних автоhttps://racurs.ua/ua/n188850-litery-u-bilshe-ne-bude-v-ukrayini-vvely-nove-pravylo-dlya-navchalnyh-mashyn.htmlРакурс
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву «У» вирішили замінити на букву «Н».
.
Своєю чергою, термін та розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили на «Навчальний транспортний засіб».
Постанова набуде чинності через шість місяців із моменту дати публікації.
Загрузка...