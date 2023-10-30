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Ракурс
Літери "У" більше не буде - в Україні ввели нове правило для навчальних машин

Літери «У» більше не буде — в Україні ввели нове правило для навчальних авто

30 жов 2023, 21:49
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В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву «У» вирішили замінити на букву «Н».


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Своєю чергою, термін та розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили на «Навчальний транспортний засіб».

Постанова набуде чинності через шість місяців із моменту дати публікації.

Джерело: Ракурс


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