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Результаты лабораторных анализов можно увидеть в приложении Helsi
Результаты лабораторных анализов можно увидеть в приложении Helsihttps://racurs.ua/n188851-rezultaty-laboratornyh-analizov-mojno-uvidet-v-prilojenii-helsi.htmlРакурс
Сервіс із запису до лікаря Helsi 30 жовтня додав функцію відображення результатів аналізів. Подібну практику застосували в Україні вперше.
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Результати лабораторних досліджень і висновків лікаря приходитимуть і зберігатимуться в медичній карті пацієнта, де можна буде їх переглянути.
Наразі для того, щоб отримати результати досліджень, українцям, як правило, доводиться відвідувати медичні заклади.
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