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Ракурс
Результаты лабораторных анализов можно увидеть в приложении Helsi

Результаты лабораторных анализов можно увидеть в приложении Helsi

30 окт 2023, 22:11
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Сервіс із запису до лікаря Helsi 30 жовтня додав функцію відображення результатів аналізів. Подібну практику застосували в Україні вперше.


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Результати лабораторних досліджень і висновків лікаря приходитимуть і зберігатимуться в медичній карті пацієнта, де можна буде їх переглянути.

Наразі для того, щоб отримати результати досліджень, українцям, як правило, доводиться відвідувати медичні заклади.

Источник: Ракурс


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