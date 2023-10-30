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Результати лабораторних аналізів можна побачити в застосунку Helsi
Результати лабораторних аналізів можна побачити в застосунку Helsihttps://racurs.ua/ua/n188851-rezultaty-laboratornyh-analiziv-mojna-pobachyty-v-zastosunku-helsi.htmlРакурс
Сервіс із запису до лікаря Helsi 30 жовтня додав функцію відображення результатів аналізів. Подібну практику застосували в Україні вперше.
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Результати лабораторних досліджень і висновків лікаря приходитимуть і зберігатимуться в медичній карті пацієнта, де можна буде їх переглянути.
Наразі для того, щоб отримати результати досліджень, українцям, як правило, доводиться відвідувати медичні заклади.
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