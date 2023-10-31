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Армия Канады показала учения украинских танкистов
Армия Канады показала учения украинских танкистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188857-armiya-kanady-pokazala-ucheniya-ukrainskih-tankistov-video.htmlРакурс
Збройні сили Канади продемонстрували, як українські військовослужбовці вчаться використовувати у бою танки Leopard.
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Відповідне відео з’явилося на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х (Твіттер).
Навчальний підрозділ Leopard операції UNIFIER забезпечив українських солдатів військовою підготовкою, спеціально розробленою для задоволення потреб Збройних сил України у навчанні для підвищення їхньої боєздатності, — йдеться у дописі.
Нагадаємо, з 2015 року у рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці підготували понад 38 тис. українських воїнів. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.
�� Навчальний підрозділ Леопард операції Unifier забезпечив українських солдатів військовою підготовкою, спеціально розробленою для задоволення потреб Збройних сил України у навчанні для підвищення їхньої боєздатності. pic.twitter.com/Awm8S0snop
— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) October 28, 2023
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