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Воины 30-й бригады ВСУ разгромили российский десант
Воины 30-й бригады ВСУ разгромили российский десант (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188862-voiny-30-y-brigady-vsu-razgromili-rossiyskiy-desant-video.htmlРакурс
Воїни 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних сил України на фронті розгромили десант окупаційної армії росії.
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Ексклюзивні кадри провального російського штурму і коментарі героїв-протитанкістів 30-ї бригади показала ТСН.
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