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Воины 30-й бригады ВСУ разгромили российский десант

Воины 30-й бригады ВСУ разгромили российский десант (ВИДЕО)

31 окт 2023, 10:58
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Воїни 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних сил України на фронті розгромили десант окупаційної армії росії.


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Ексклюзивні кадри провального російського штурму і коментарі героїв-протитанкістів 30-ї бригади показала ТСН.

Источник: Ракурс


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