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Ракурс
Воїни 30-ї бригади ЗСУ розгромили російський десант

Воїни 30-ї бригади ЗСУ розгромили російський десант (ВІДЕО)

31 жов 2023, 10:58
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Воїни 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних сил України на фронті розгромили десант окупаційної армії росії.


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Ексклюзивні кадри провального російського штурму і коментарі героїв-протитанкістів 30-ї бригади показала ТСН.

Джерело: Ракурс


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