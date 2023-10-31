Ракурсhttps://racurs.ua/
Воїни 30-ї бригади ЗСУ розгромили російський десант
Воїни 30-ї бригади ЗСУ розгромили російський десант (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188862-voyiny-30-yi-brygady-zsu-rozgromyly-rosiyskyy-desant-video.htmlРакурс
Воїни 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сухопутних військ Збройних сил України на фронті розгромили десант окупаційної армії росії.
.
Ексклюзивні кадри провального російського штурму і коментарі героїв-протитанкістів 30-ї бригади показала ТСН.
Загрузка...