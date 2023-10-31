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Генштаб ЗСУ: З початку війни росія втратила понад 300 тис. солдат
Генштаб ЗСУ: З початку війни росія втратила понад 300 тис. солдатhttps://racurs.ua/ua/n188861-genshtab-zsu-z-pochatku-viyny-rosiya-vtratyla-ponad-300-tys-soldat.htmlРакурс
Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 31 жовтня перевищили 300 тис. солдатів. Впродовж останньої доби окупаційна армія рф втратила ще 870 загарбників.
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Загальна кількість втрат російської армії у живій силі з 24 лютого 2022 року сягнула 300 тис. 810 військових.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому у вівторок.
Загальні бойові втрати ворога з початку великої війни по 31 жовтня 2023 орієнтовно склали:
особового складу — близько 300 тис. 810 (+870 осіб ліквідовано за добу);
танків — 5 тис. 211 (+21 за добу);
бойових броньованих машин — 9 тис. 804 (+29);
артилерійських систем — 7 тис. 227 (+25);
РСЗВ — 844 (+10);
засоби ППО — 562 (+3);
літаків — 321;
гелікоптерів — 324;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5 тис. 440 (+21);
крилаті ракети — 1546 (+2);
кораблі /катери — 20;
підводні човни — один;
автомобільної техніки та автоцистерн — 9 тис. 590 (+35);
спеціальна техніка — 1 тис. 16 (+2).
За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
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