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Генштаб ЗСУ: З початку війни росія втратила понад 300 тис. солдат

Генштаб ЗСУ: З початку війни росія втратила понад 300 тис. солдат

31 жов 2023, 10:41
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Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 31 жовтня перевищили 300 тис. солдатів. Впродовж останньої доби окупаційна армія рф втратила ще 870 загарбників.


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Загальна кількість втрат російської армії у живій силі з 24 лютого 2022 року сягнула 300 тис. 810 військових.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому у вівторок.

Загальні бойові втрати ворога з початку великої війни по 31 жовтня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 300 тис. 810 (+870 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 5 тис. 211 (+21 за добу);

  • бойових броньованих машин — 9 тис. 804 (+29);

  • артилерійських систем — 7 тис. 227 (+25);

  • РСЗВ — 844 (+10);

  • засоби ППО — 562 (+3);

  • літаків — 321;

  • гелікоптерів — 324;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5 тис. 440 (+21);

  • крилаті ракети — 1546 (+2);

  • кораблі /катери — 20;

  • підводні човни — один;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 тис. 590 (+35);

  • спеціальна техніка — 1 тис. 16 (+2).

За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Джерело: Ракурс


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