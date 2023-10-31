Генштаб ЗСУ: З початку війни росія втратила понад 300 тис. солдат

https://racurs.ua/ua/n188861-genshtab-zsu-z-pochatku-viyny-rosiya-vtratyla-ponad-300-tys-soldat.html

Ракурс

Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 31 жовтня перевищили 300 тис. солдатів. Впродовж останньої доби окупаційна армія рф втратила ще 870 загарбників.

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Загальна кількість втрат російської армії у живій силі з 24 лютого 2022 року сягнула 300 тис. 810 військових.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому у вівторок.

Загальні бойові втрати ворога з початку великої війни по 31 жовтня 2023 орієнтовно склали:

особового складу — близько 300 тис. 810 (+870 осіб ліквідовано за добу);

танків — 5 тис. 211 (+21 за добу);

бойових броньованих машин — 9 тис. 804 (+29);

артилерійських систем — 7 тис. 227 (+25);

РСЗВ — 844 (+10);

засоби ППО — 562 (+3);

літаків — 321;

гелікоптерів — 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5 тис. 440 (+21);

крилаті ракети — 1546 (+2);

кораблі /катери — 20;

підводні човни — один;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 тис. 590 (+35);

спеціальна техніка — 1 тис. 16 (+2).

За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.