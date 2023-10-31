Прогноз погоди на листопад оновили синоптики

https://racurs.ua/ua/n188860-prognoz-pogody-na-lystopad-onovyly-synoptyky.html

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Погода у листопаді в Україні буде помірною — перший тиждень осіннього місяця потішить українців теплом. Водночас друга декада листопада ознаменується похолоданнями та ймовірними опадами.

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Як вказує Український гідрометеорологічний центр, середня місячна температура у листопаді передбачається на рівні 2−7°С тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується в межах 34−65 мм, в горах тимчасово окупованого Криму та місцями в Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях — 28−32 мм, що дещо менше за норму.

Нагадаємо, погода 31 жовтня у південних областях буде місцями з туманом. Післязавтра в Україні місцями також спостерігатимуться пориви вітру до 15−20 м/с. Температура повітря вночі буде 7−14°С, у східних областях 4−10°С тепла, вдень 14−20°С, на півдні країни до 24 °C, 1 листопада в західних та північних областях 11−16°С.

2 листопада в Україні переважно без опадів, вітер послабшає, очікується зниження температури на 3−6°С.

3 листопада вночі у південній частині та північних областях, вдень у східних областях пройдуть дощі, на решті території без опадів. Температура 3 листопада вночі 0−6°С тепла, вдень 9−15°С.