Еврокомиссия выделит 335 млн. евро на восстановление инфраструктуры. Фото:

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Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури.

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У вівторок, 31 жовтня, український уряд затвердить угоду про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ». Після її підписання гроші будуть виділені Єврокомісією. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабінету міністрів.

Очільник уряду зазначив, що європейські гроші підуть на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики. Також ці сотні мільйоні виділені на допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

Дякуємо європейським союзникам за те, що вони завжди поруч, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 27 жовтня лідери Євросоюзу схвалили план використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні. Правові пропозиції Єврокомісія може озвучити на початку грудня, а вже згодом повинен з’явитися законодавчий акт, який дозволить вилучити гроші й передати їх Києву.