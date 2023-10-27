Лідери ЄС домовилися передати доходи від заморожених російських активів Україні. Фото:

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Лідери Євросоюзу схвалили план використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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Після саміту ЄС у Брюсселі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що досягнуто політичної згоди щодо того, що росія має заплатити за довгострокову реконструкцію України. Про це передає Financial Times.

Зараз ми працюємо над початковою пропозицією, щоб зосередитися на так званих надприбутках. Ці надприбутки вже досить значні. Ідея полягає в тому, щоб ми об'єднали їх і спрямували через бюджет ЄС в Україну, — зазначила фон дер Ляєн.

Правові пропозиції Єврокомісія може озвучити на початку грудня. Згодом повинен з’явитися законодавчий акт, який дозволить вилучити гроші й передати їх Києву.

Зазначається, що у найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі Euroclear зберігається 180 млрд євро із 300 млрд євро заморожених російських активів. За дев’ять місяців 2023 року Euroclear заробив 3 млрд євро на цих коштах. Ці гроші можу передати Україні.

Нагадаємо, 27 жовтня після саміту ЄС у Брюсселі лідери Євросоюзу у спільній заяві підтвердили наміри надавати Україні та українському народу потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку «стільки, скільки буде потрібно».

Джерело: Financial Times