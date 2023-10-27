Лідери ЄС після саміту в Брюсселі зробили важливу заяву. Фото:

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Саміт Європейського Союзу 27 жовтня завершився у Брюсселі.

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Лідери ЄС підтвердили наміри надавати Україні та українському народу потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку «стільки, скільки буде потрібно». Про це йдеться у спільній заяві лідерів, повідомляє The Guardian.

Європейські лідери також вважають за необхідне прискорити передачу Україні ракет і боєприпасів, зокрема в межах плану ЄС із постачання мільйона снарядів. Також необхідно швидше постачати системи протиповітряної оборони для захисту населення, критичної та енергетичної інфраструктури".

У заяві вказано, що в довгостроковій перспективі ЄС та держави-члени разом з партнерами сприятимуть виконанню майбутніх безпекових зобов’язань перед Україною, які допоможуть Україні захистити себе, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому.

На саміті було вирішено доручили топ-дипломату Євросоюзу «на основі рамок, які будуть схвалені Радою», провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов’язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні 2023 року.

Нагадаємо, днями видання Bloomberg повідомило, що Європейський Союз не встигає виконати свій план із надання Україні мільйону артилерійських снарядів до березня 2024 року.

Джерело: The Guardian