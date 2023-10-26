Євросоюз відстає від своїх планів надати мільйон артснарядів Україні. Фото:

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Європейський Союз не встигає виконати свій план із надання Україні мільйону артилерійських снарядів до березня 2024 року.

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Раніше у Брюсселі обіцяли надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців. Частину країни ЄС мали виділити з власних запасів, а решту — через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що пройшло вже більше половини цього часу, однак план виконаний лише на 30%. Європа ризикує не досягти своєї цілі, виходять з обсягу підписаних контрактів. Обізнані джерела зазначають, що кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін.

Тим часом США закликали Євросоюз активізувати свої зусилля з виробництва артснарядів. Сполучені Штати на 2024 рік запланували збільшити власне виробництво приблизно до 1 млн снарядів на рік.

Крім того, Bloomberg пише, що додаткові ризики для постачання зброї в Україну виникли через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло, що США передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які були обіцяні Україні.

Джерело: Bloomberg