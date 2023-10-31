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Ракурс
Атакованный эвакуационный автобус. Фото:

Российский БПЛА атаковал эвакуационный автобус под Херсоном, есть раненые (ФОТО)

31 окт 2023, 20:48
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Евакуаційний автобус у Херсонській області був атакований російською армією.


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У вівторок, 31 жовтня, ворожа армія FPV-дроном в мікроавтобус волонтерів, які допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславського району. Жителів евакуювали цим транспортом у більш безпечні населені пункти, бо ця територія постійно потерпає від нальотів російської авіації, яка скидає керовані авіабомби. Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.

Зазначається, що ворожий БПЛА наздогнав мікроавтобус, коли той рухався автотрасою. Ворог запустив безпілотник з лівого берега Дніпра. Внаслідок влучання постраждали двоє осіб. Їм надали допомогу й зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Атакований евакуаційний автобус. Фото: Сили оборони півдня

Атакований евакуаційний автобус. Фото: Сили оборони півдня

Нагадаємо, 30 жовтня російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Один із ворожих снарядів поцілив у маршрутний автобус. Внаслідок влучання поранення дістали семеро осіб.

Источник: Ракурс


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