Масштабный пожар в оккупированном Донецке. Фото: Telegram-каналы

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Тимчасово окупований Донецьк 31 жовтня окутало густим димом через масштабну пожежу.

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Сьогодні надвечір на залізничній станції Мушкетове в Будьонівському районі виникла велика пожежа — загорілися цистерни з паливом. Перед пожежею в цьому районі прогриміли чотири вибухи, ймовірно, це були «прильоти». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що поряд розташовані завод металоконструкцій, безліч складських приміщень та промзона. Деякі пабліки пишуть, що це пальне російська окупаційна армія використовує на фронті.

Достеменні причини пожежі поки що не відомі.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня дрони Служби безпеки України завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї росії. Було уражено кілька нових установок і кілька резервуарів із нафтою. Цей НПЗ забезпечував паливом окупаційні війська.