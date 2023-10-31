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Ракурс
Масштабна пожежа в окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канали

Вибухи та масштабна пожежа сталися в окупованому Донецьку (ФОТО)

31 жов 2023, 20:20
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Тимчасово окупований Донецьк 31 жовтня окутало густим димом через масштабну пожежу.


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Сьогодні надвечір на залізничній станції Мушкетове в Будьонівському районі виникла велика пожежа — загорілися цистерни з паливом. Перед пожежею в цьому районі прогриміли чотири вибухи, ймовірно, це були «прильоти». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що поряд розташовані завод металоконструкцій, безліч складських приміщень та промзона. Деякі пабліки пишуть, що це пальне російська окупаційна армія використовує на фронті.

Достеменні причини пожежі поки що не відомі.

Масштабна пожежа в окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канали

Масштабна пожежа в окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канали

Масштабна пожежа в окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канали

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня дрони Служби безпеки України завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї росії. Було уражено кілька нових установок і кілька резервуарів із нафтою. Цей НПЗ забезпечував паливом окупаційні війська.

Джерело: Ракурс


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