Екс-заступник голови Служби судової охорони допомагав ухилянтам. Фото:

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Ракурс

Екс-заступник голови Служби судової охорони отримав підозру від СБУ.

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Колишній чиновник організував масштабну схему нелегального виїзду чоловіків за межі України. Він створив в Україні фейковий благодійний фонд та понад 30 «волонтерських» організацій. Ві їх імені він оформлював ухилянтів як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів. Чоловіки таким чином мали змогу ухилятися від мобілізації та нелегально виїжджати за кордон. Про це 31 жовтня повідомили в Службі безпеки України.

Слідчі встановили, що ця незаконна схема діяла на Київщині, Львівщині, Хмельниччині, Волині, Харківщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Одещині. Ухилянти платили ділкам від 2 до 5 тис. дол., а сума залежала від терміновості зарубіжної «поїздки».

Сам фігурант у березні 2023 року під видом волонтера втік до Європи. Сам він був звільнений зі Служби судової охорони ще у 2021 році через причетність до корупції.

Слідчі вже повідомили колишньому чиновнику про підозру за ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмисник переховується за кордоном, але тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, 27 жовтня українські прикордонники затримали в Одеській області 14 чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Молдови. Ухилянти зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за 2 тис. дол. вказували їм маршрути руху.