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Прикордонники дроном впіймали 14 ухилянтів на Одещині
Прикордонники дроном впіймали 14 ухилянтів на Одещині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188769-prykordonnyky-dronom-vpiymaly-14-uhylyantiv-na-odeschyni-video.htmlРакурс
Працівники Державної прикордонної служби України протягом 27 жовтня затримали 14 порушників кордону в Одеській області.
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Неподалік населеного пункту Окни що на Одещині охоронці кордону затримали громадян України, які вирішили незаконно перетнути держрубіж та потрапити до Молдови, — йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.
Прикордонники уточнили, що безпілотник допоміг виявити порушників в чотирьох випадках.
Чоловіки призовного віку намагалися незаконно перетнути державний кордон та втекти за межі України.
Усі вони зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за 2 тис. дол. вказували їм маршрути руху.
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