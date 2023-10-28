Прикордонники дроном впіймали 14 ухилянтів на Одещині

https://racurs.ua/ua/n188769-prykordonnyky-dronom-vpiymaly-14-uhylyantiv-na-odeschyni-video.html

Ракурс

Працівники Державної прикордонної служби України протягом 27 жовтня затримали 14 порушників кордону в Одеській області.

.

Неподалік населеного пункту Окни що на Одещині охоронці кордону затримали громадян України, які вирішили незаконно перетнути держрубіж та потрапити до Молдови, — йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що безпілотник допоміг виявити порушників в чотирьох випадках.

Чоловіки призовного віку намагалися незаконно перетнути державний кордон та втекти за межі України.

Усі вони зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за 2 тис. дол. вказували їм маршрути руху.