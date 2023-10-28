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Ракурс
Пограничники дроном поймали 14 уклонистов в Одесской области

Пограничники дроном поймали 14 уклонистов в Одесской области (ВИДЕО)

28 окт 2023, 15:42
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Працівники Державної прикордонної служби України протягом 27 жовтня затримали 14 порушників кордону в Одеській області.


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Неподалік населеного пункту Окни що на Одещині охоронці кордону затримали громадян України, які вирішили незаконно перетнути держрубіж та потрапити до Молдови, — йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що безпілотник допоміг виявити порушників в чотирьох випадках.

Чоловіки призовного віку намагалися незаконно перетнути державний кордон та втекти за межі України.

Усі вони зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за 2 тис. дол. вказували їм маршрути руху.

Источник: Ракурс


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