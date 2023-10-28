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Пограничники дроном поймали 14 уклонистов в Одесской области
Пограничники дроном поймали 14 уклонистов в Одесской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188769-pogranichniki-dronom-poymali-14-uklonistov-v-odesskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Працівники Державної прикордонної служби України протягом 27 жовтня затримали 14 порушників кордону в Одеській області.
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Неподалік населеного пункту Окни що на Одещині охоронці кордону затримали громадян України, які вирішили незаконно перетнути держрубіж та потрапити до Молдови, — йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.
Прикордонники уточнили, що безпілотник допоміг виявити порушників в чотирьох випадках.
Чоловіки призовного віку намагалися незаконно перетнути державний кордон та втекти за межі України.
Усі вони зв’язувалися в інтернеті з організаторами, які за 2 тис. дол. вказували їм маршрути руху.
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