Атакований евакуаційний автобус. Фото:

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Евакуаційний автобус у Херсонській області був атакований російською армією.

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У вівторок, 31 жовтня, ворожа армія FPV-дроном в мікроавтобус волонтерів, які допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславського району. Жителів евакуювали цим транспортом у більш безпечні населені пункти, бо ця територія постійно потерпає від нальотів російської авіації, яка скидає керовані авіабомби. Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.

Зазначається, що ворожий БПЛА наздогнав мікроавтобус, коли той рухався автотрасою. Ворог запустив безпілотник з лівого берега Дніпра. Внаслідок влучання постраждали двоє осіб. Їм надали допомогу й зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 30 жовтня російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Один із ворожих снарядів поцілив у маршрутний автобус. Внаслідок влучання поранення дістали семеро осіб.