ВСУ испепелили российский «Метеорит» под Авдеевкой. Фото:

https://racurs.ua/n188885-boycy-vsu-unichtojili-rossiyskiy-meteorit-pod-avdeevkoy-video.html

Ракурс

Втрати російської армії на Авдіївському напрямку зростають з кожним днем.

.

Окупанти під час «м'ясних штурмів» втрачають не лише живу силу. Українські військові прицільним вогнем ювелірно знищують ворожу техніку та озброєння. Зокрема, під Авдіївкою спопелили ворожу самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Про це 47-ма окрема механізована бригада повідомила у Facebook.

Зазначається, що спочатку аеророзвідка Сил оборони виявила скупчення ліквідованих росіян, а також підбиту ворожу техніку, придатну до відновлення. Саме цей «Метеорит» росіяни могли б відновити у разі його евакуації.

Саме тому цю САУ знищили. Підтвердженням цього стало відео оператора роти ударних безпілотників.

Нагадаємо, бійці 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ на фронті розгромили десант окупаційної армії росії. Відео бою вже опинилося в мережі.