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Ракурс
ВСУ испепелили российский «Метеорит» под Авдеевкой. Фото:

Бойцы ВСУ уничтожили российский «Метеорит» под Авдеевкой (ВИДЕО)

31 окт 2023, 21:18
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Втрати російської армії на Авдіївському напрямку зростають з кожним днем.


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Окупанти під час «м'ясних штурмів» втрачають не лише живу силу. Українські військові прицільним вогнем ювелірно знищують ворожу техніку та озброєння. Зокрема, під Авдіївкою спопелили ворожу самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Про це 47-ма окрема механізована бригада повідомила у Facebook.

Зазначається, що спочатку аеророзвідка Сил оборони виявила скупчення ліквідованих росіян, а також підбиту ворожу техніку, придатну до відновлення. Саме цей «Метеорит» росіяни могли б відновити у разі його евакуації.

Саме тому цю САУ знищили. Підтвердженням цього стало відео оператора роти ударних безпілотників.

Нагадаємо, бійці 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ на фронті розгромили десант окупаційної армії росії. Відео бою вже опинилося в мережі.

Источник: Ракурс


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