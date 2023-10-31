Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ испепелили российский «Метеорит» под Авдеевкой. Фото:
Бойцы ВСУ уничтожили российский «Метеорит» под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188885-boycy-vsu-unichtojili-rossiyskiy-meteorit-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Втрати російської армії на Авдіївському напрямку зростають з кожним днем.
.
Окупанти під час «м'ясних штурмів» втрачають не лише живу силу. Українські військові прицільним вогнем ювелірно знищують ворожу техніку та озброєння. Зокрема, під Авдіївкою спопелили ворожу самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Про це 47-ма окрема механізована бригада повідомила у Facebook.
Зазначається, що спочатку аеророзвідка Сил оборони виявила скупчення ліквідованих росіян, а також підбиту ворожу техніку, придатну до відновлення. Саме цей «Метеорит» росіяни могли б відновити у разі його евакуації.
Саме тому цю САУ знищили. Підтвердженням цього стало відео оператора роти ударних безпілотників.
Нагадаємо, бійці 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ на фронті розгромили десант окупаційної армії росії. Відео бою вже опинилося в мережі.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...