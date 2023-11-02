Упорные бои продолжаются на нескольких направлениях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n188925-tyajelye-boi-prodoljautsya-na-neskolkih-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Бойові дії в Україні на низці напрямків фронту не припиняються, упродовж 1 листопада минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 2 листопада.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але захисники тримають оборону. Загарбники спробували наступати у районах Сєверного та Первомайського, там було відбито сім атак.

У районі Мар’їнки Донецької області Сили оборони відбили понад 20 атак, безуспішними були атаки ворога поблизу Старомайорського.

У Генштабі додали, що водночас ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

А на Херсонському напрямку триває контрбатарейна боротьба.

Авіація Повітряних сил 1 листопада завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Ракетні війська уразили п’ять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, 29 жовтня українська армія знищила колону техніки першого батальйону 1251-го мотострілецького полку Збройних сил рф. По батальйону «Атал», який складався із мобілізованих жителів Чувашії, зазнав великих втрат.