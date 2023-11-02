рф до конца года может увеличить количество авиации. Фото:

https://racurs.ua/n188927-rf-do-konca-goda-mojet-uvelichit-kolichestvo-aviacii-do-vosmi-diviziy-zalujnyy.html

Ракурс

Кількість тактичної авіації в росії до кінця 2023 року може зрости до восьми дивізій.

.

З початку вторгнення рф агресор втратив таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів — приблизно на 13 бригад армійської авіації. Однак досі ворог має перевагу в повітрі та нарощує виробництво своєї авіації. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в статті виданню The Economist.

За його словами, до кінця року в окупантів може з’явитися до восьми змішаних авіаційні дивізії. Однак ворог не може повністю контролювати повітря, бо українські підрозділи протиповітряної оборони успішно працюють.

Залужний додав, що в окупантів на перший план зараз виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частку завдань авіації, зокрема, щодо розвідки та ураження з повітря.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що війна в Україні переходить на новий етап — стає «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

Джерело: The Economist