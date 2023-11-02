Влиятельные республиканцы призвали Джо Байдена передать Украине дальнобойные ATACMS. Фото:

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Ракурс

Група провідних республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена передати Україні ракети ATACMS великої дальності.

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Вчора, 1 листопада, вони відправили Байдену листа. Білий дім похвалили, що було рішення передати ЗСУ кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженої дальності (ATACMS). Однак було прохання відправити Києву ракетні системи більшої дальності. Авторами листа стали конгресмени Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер. Про це повідомило агентство Reuters, яке ознайомилося з текстом листа.

Потреба України в можливості завдання глибокого удару залишається актуальною, особливо для дальньої поразки цілей по всьому Криму, — зазначили республіканці.

Законодавці наголосили, що Україна запросила системи ATACMS дальньої дії та продемонструвала здатність застосовувати їх відповідально, а рф не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання. Саме тому вони закликали Байдена «закінчувати роботу над ATACMS».

Нагадаємо, Міністерство оборони США дозволило українським Збройним силам використовувати вже передані балістичні ракети малої дальності ATACMS виключно в межах України. При цьому досі невідомо, яку кількість цих ракет Сили оборони отримали від Пентагону.