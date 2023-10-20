Пентагон дозволив використовувати ракети ATACMS лише в межах України

https://racurs.ua/ua/n188482-pentagon-dozvolyv-vykorystovuvaty-rakety-atacms-lyshe-v-mejah-ukrayiny.html

Ракурс

Міністерство оборони США не повідомило скільки балістичних ракет малої дальності американського виробництва ATACMS передали Збройним силам України. Пентагон зауважив, що зброя має використовуватися виключно в межах України.

.

Я не можу вдаватися в конкретику щодо кількості ATACMS, яку ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, було підкріплено запевненнями, що вони використовуватимуться в межах України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію, — зауважив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

З його слів, Вашингтон продовжує консультації з Україною, а також союзниками й партнерами, щоби забезпечити нашу державу всім необхідним для захисту від повномасштабної агресії росії.

Нагадаємо, троє посадовців Ізраїлю на умовах анонімності повідомили порталу Axios, що Пентагон планує відправити Ізраїлю «десятки тисяч» 155-мм артилерійських снарядів, які були відкладені для України. У публікації стверджується, що така кількість снарядів ізраїльським військовим потрібна для підготовки наземної операції в Секторі Газа, а також для можливої війни з «Хезболлою». Американські чиновники вважають, що передача Ізраїлю снарядів, які призначалися Україні, не вплине «безпосередньо» на здатність Києва воювати з армією рф.