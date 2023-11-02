The Beatles представили песню Now And Then, которую создавали 45 лет

https://racurs.ua/n188943-the-beatles-predstavili-pesnu-now-and-then-kotoruu-sozdavali-45-let-video.html

Ракурс

Культовий британський гурт The Beatles випустив останню пісню під назвою Now and Then. Над нею працювали 45 років. Композицію створили за допомогою штучного інтелекту, який допоміг вилучити голос покійного Джона Леннона зі старого демозапису.

.

Штучний інтелект відділив голос Леннона від піаніно на старій демо, щоб Пол Маккартні міг закінчити пісню. Демо цієї пісні Леннон записав ще наприкінці 1970-х на касету вдома у Нью-Йорку.

У треку звучить голос усіх чотирьох учасників гурту The Beatles.

Нагадаємо, британський біт-рок гурт The Beatles, створений у 1960 році в Ліверпулі, є одним з найуспішніших комерційних та найвпливовіших музичних гуртів в історії поп-музики. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. 15 альбомів гурту очолювали хіт-паради Великої Британії — це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця.