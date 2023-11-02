Е-очередь на ВЛК: как записаться на прохождение ВЛК, указало Минобороны

https://racurs.ua/n188956-e-ochered-na-vlk-kak-zapisatsya-na-prohojdenie-vlk-ukazalo-minoborony.html

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Електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців у військових поліклініках. Про це 2 листопада повідомило Міністерство оборони України.

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Сервіс діє в усіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторну військово-лікарську комісію (без госпіталізації). Записатися на проходження ВЛК і до профільних спеціалістів на конкретну дату й час через електронну чергу можна або в реєстратурі медичного закладу, або віддалено — в начальника медичної служби військової частини («начмеда»).

Тобто, як вказує оборонне відомство, доступ до єЧерги відкрито для всіх начальників медичних частин. Для того, щоб воїни отримали можливість записуватися через єЧергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів.