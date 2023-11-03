Как выглядит поврежденный большой десантный корабль рф "Минск" - спутниковые фото

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Супутникові знімки, датовані 31 жовтня, свідчать про масштаб пошкоджень великого десантного корабля росії «Минск» і підводного човна «Ростов-на-Дону», які у вересні були атаковані в тимчасово окупованому Севастополі. Сили оборони України тоді вдарили по сухому доку Севастопольського морського заводу.

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Нові супутникові фото оприлюднив OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі Твіттер (X).

Як видно на світлинах, росіяни вивели корпус великого десантного корабля (ВДК) «Минск». Натомість дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» продовжує залишатися у сухому доці.

Подивіться на сухі доки навколо Севастополя в надвисокій роздільній здатності. Розібраний «Минск» покинув сухий док і пришвартований на північ від нього. «Ростов-на-Дону» все ще в сухому доку, — написав OSINT-дослідник.

Від ВДК лишився тільки корпус, оскільки надбудову було знищено внаслідок ракетного удару і подальшої пожежі всередині корабля. На знімках не видно чи намагаються росіяни полагодити те, що залишилося від десантного корабля «Минск». Також невідомо про стан корпусу ВДК після пожежі. Водночас окупанти намагаються полагодити свій дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» проекту 636.3 «Варшав'янка», який є носієм крилатих ракет «Калібр». Він залишається в сухому доці.

Нагадаємо, вночі 13 вересня ЗСУ завдали ракетний удар по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі, де перебували корабель «Минск» та підводний човен «Ростов-на-Дону».