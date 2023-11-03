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Ракурс
Российский ЗРК "Стрела-10" "сгорел на работе" в районе Бахмута

Российский ЗРК «Стрела-10» «сгорел на работе» в районе Бахмута (ВИДЕО)

3 ноя 2023, 12:40
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Воїни 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили на Бахмутському напрямку російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10».


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Про це 3 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої ОШБр знищила російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» та ліквідувала двох представників ОС ворога за допомогою FPV-дронів, — йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Источник: Ракурс


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