Российский ЗРК "Стрела-10" "сгорел на работе" в районе Бахмута

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Воїни 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили на Бахмутському напрямку російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10».

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Про це 3 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої ОШБр знищила російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» та ліквідувала двох представників ОС ворога за допомогою FPV-дронів, — йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.