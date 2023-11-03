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Ракурс
Російський ЗРК «Стріла-10» “згорів на роботі” в районі Бахмута

Російський ЗРК «Стріла-10» «згорів на роботі» в районі Бахмута (ВІДЕО)

3 лис 2023, 12:40
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Воїни 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили на Бахмутському напрямку російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10».


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Про це 3 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої ОШБр знищила російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10» та ліквідувала двох представників ОС ворога за допомогою FPV-дронів, — йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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