Нардеп сбил насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе — СМИ

https://racurs.ua/n188970-nardep-sbil-nasmert-18-letnuu-devushku-na-jitomirskoy-trasse-smi-foto.html

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Народний депутат України вранці 3 листопада збив на смерть 18-річну дівчину. ДТП трапилася на трасі Київ — Чоп у селі Березівці Житомирської області. Поліція не назвала імені парламентаря, проте джерела ЗМІ в МВС зазначили, що йдеться про нардепа від «Батьківщини» Андрія Ніколаєнка.

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За попередніми даними Нацполіції, 44-річний мешканець Київської області перебував за кермом авто Mercedes-Benz GLE та їхав у напрямку Чопу по крайній лівій смузі. Інші обставини смертельної аварії має встановити слідство. Ніколаєнку призначили низку експертиз. Правоохоронці розслідують порушення правил безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, ДТП сталася близько 9.45. Дівчина від отриманих травм загинула на місці події.

Триває з’ясування всіх обставин події.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).