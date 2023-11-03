Нардеп Николаенко о ДТП: Был трезв, добровольно пройду все экспертизы

https://racurs.ua/n188974-nardep-nikolaenko-o-dtp-byl-trezv-dobrovolno-proydu-vse-ekspertizy.html

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Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко підтвердив, що сьогодні став учасником смертельної ДТП на Житомирщині, у якій загинула 18-річна дівчина.

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Про це парламентар написав на власній Facebook-сторінці.

На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ… Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося, — вказав Ніколаєнко.

Він зазначив, що це «величезне горе вже не можна, ані відмотати назад, ані скасувати». Нардеп додав, що на цю ситуацію вже ніяк не вплинеш.

Мої найщиріші співчуття рідним, — підсумував парламентар.

Нагадаємо, за попередніми даними Нацполіції, 44-річний Ніколаєнко перебував за кермом авто Mercedes-Benz GLE та їхав у напрямку Чопу по крайній лівій смузі. За даними правоохоронців, ДТП сталася близько 9.45 на трасі Київ — Чоп у селі Березівці Житомирської області. 18-річна дівчина від отриманих травм загинула на місці події.