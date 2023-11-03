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Зеленский размышляет о выборах президента весной 2024 года — Кулеба
Зеленский размышляет о выборах президента весной 2024 года — Кулебаhttps://racurs.ua/n188984-zelenskiy-razmyshlyaet-o-vyborah-prezidenta-vesnoy-2024-goda-kuleba.htmlРакурс
Вибори президента можливі найближчим часом і навіть під час воєнного стану. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів глави держави навесні 2024 року.
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Про це він повідомив на брифінгу, цитує його Sky News.
Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні «за» та «проти», — зазначив він.
Кулеба додав, що проведення президентських виборів під час війни з росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.
За звичайних обставин президентські вибори мали б відбутися у березні наступного року, і п’ятирічний термін Зеленського добігав би кінця. Однак в умовах воєнного стану вибори в Україні призупинені.
Верховна Рада готується до проведення виборів в Україні, але до післявоєнних, заявила раніше глава підкомітету ВР з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліна Загоруйко. Парламент завчасно готує законодавчу базу.
Вчора у двох шанованих виданнях вийшли статті з промовистими заголовками про те, що парламент зокрема, готує вибори… і без окремих територій… і війна їм не завада… От через такі заголовки й підводки у читача може скластись хибна думка: нібито прийнято рішення і ВР взялась його виконувати. Але це не відповідає дійсності! — написала Загоруйко у Facebook.
Вона також зазначила, що «рішення провести вибори» та презентація законопроєкту — це не пов’язані між собою процеси. І ці паралелі, за її словами, взагалі не перетинаються.
Оцей презентований драфт ніяким чином не регулює порядок проведення виборів під час війни, ніяк не встановлює особливості проведення таких виборів. Він про критерії неможливості провести вибори на окремих територіях. Бо як, для кого і для чого організовувати вибори у Бахмуті, Авдіївці чи іншому зруйнованому місті? — написала Загоруйко.
Нагадаємо, що за результатами опитування Центру Разумкова, проведеного на замовлення ZN.UA, більшість українців не підтримують вибори під час війни та сприймають зміну влади, як ризик втратити державу.
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