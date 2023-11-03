Зеленський роздумує про вибори президента навесні 2024 року - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n188984-zelenskyy-rozdumuie-pro-vybory-prezydenta-navesni-2024-roku-kuleba.html

Ракурс

Вибори президента можливі найближчим часом і навіть під час воєнного стану. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів глави держави навесні 2024 року.

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Про це він повідомив на брифінгу, цитує його Sky News.

Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні «за» та «проти», — зазначив він.

Кулеба додав, що проведення президентських виборів під час війни з росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.

За звичайних обставин президентські вибори мали б відбутися у березні наступного року, і п’ятирічний термін Зеленського добігав би кінця. Однак в умовах воєнного стану вибори в Україні призупинені.