Владимир Зеленский, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n189009-situaciya-na-fronte-ne-patovaya-zelenskiy.html

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Ситуація на фронті не патова і ми не маємо права опускати руки.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час спілкування зі ЗМІ в ході спільної зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, висловлюючи свою думку з приводу нещодавньої статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зеленський зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення лунали низка прогнозів стосовно того, що Україна невдовзі буде повністю окупована.

Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна з початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили і боролися. І перемогли, — наголосив він.

Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються і є різні думки… Всі — люди, незалежно від свого статусу. І все зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина, — додав Зеленський.

Водночас він зазначив, що росія контролює небо.

У наступальних місіях все зрозуміло — якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони (росіяни — ред.) контролюють небо, кидати, як росія кидає немов м’ясо своїх людей, ніхто не хоче. Як побороти це? F-16, — зазначив Зеленський.

Він нагадав, що рішення по літаках F-16 є, але треба почекати, поки українські пілоти навчаться і повернуться з навчань.

Також Зеленський додав, що рік тому Україна також була у дуже складній ситуації, як зараз.

Патовій ситуації, всі сказали — патовій ситуації. Все. Всі забули. Кілька впевнених хитрощів, тактик, військових операцій, і ви пам’ятаєте, Харківський регіон було звільнено, частина. І ви пам’ятаєте, що було в Херсоні, — наголосив він.

За словами Зеленського, є різні думки про ситуацію, проте вважає, що «ми не маємо права навіть думати опускати руки».

Яка альтернатива на ту чи іншу думку? Ми повинні думати, яка альтернатива. Так, ми повинні берегти наших людей. Факт. Але яка альтернатива? Треба віддати тоді третину нашої держави. Це буде тільки початок. Він (путін — ред.) же цим не закінчить, — наголосив Зеленський.

Ми вже знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємося до тієї чи іншої думки або формату? Треба всім зібратися і вирішувати питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось про що треба думати. Тільки про це, — додав він.

Джерело: «Укрінформ»