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Ракурс
Рашисты проводят проверку таксистов на ВОТ

Оккупанты проверяют таксистов — ищут «подозрительных» пассажиров

4 ноя 2023, 18:58
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять перевірку місцевих таксистів.


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Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їх подорож навколо військових обʼєктів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що раніше окупанти видали таксистам пропуски, що дозволяє контролювати їх та вести відповідний перелік.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен хто чинить тиск на українців — нестиме відповідальність, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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