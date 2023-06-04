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Оккупанты заставляют таксистов шпионить за жителями ВОТ Запорожья, фото: ponedelnik.info
Рашисты заставляют таксистов шпионить за жителями оккупированных территорий — ЦНСhttps://racurs.ua/n183768-rashisty-zastavlyaut-taksistov-shpionit-za-jitelyami-okkupirovannyh-territoriy-cns.htmlРакурс
Окупаційна адміністрація на контрольованих нею територіях Запорізької області примушує таксистів до «співпраці» — слідкувати за місцевими жителями.
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Про це сьогодні, 4 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС також закликають усіх українців на окупованих територіях повідомляти про переміщення та розташування окупантів. Для цього слід користуватися способом, вказаним за інтернет-адресою https://sprotyv.mod.gov.ua/peredaty-informatsiyu/
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