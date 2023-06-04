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Оккупанты заставляют таксистов шпионить за жителями ВОТ Запорожья, фото: ponedelnik.info

Рашисты заставляют таксистов шпионить за жителями оккупированных территорий — ЦНС

4 июн 2023, 19:09
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Окупаційна адміністрація на контрольованих нею територіях Запорізької області примушує таксистів до «співпраці» — слідкувати за місцевими жителями.


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Про це сьогодні, 4 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС також закликають усіх українців на окупованих територіях повідомляти про переміщення та розташування окупантів. Для цього слід користуватися способом, вказаним за інтернет-адресою https://sprotyv.mod.gov.ua/peredaty-informatsiyu/

Источник: Ракурс


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