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Ракурс
Окупанти примушують таксистів шпигувати за жителями ТОТ Запоріжжя, фото: ponedelnik.info

Рашисти примушують таксистів шпигувати за жителями окупованих територій — ЦНС

4 чер 2023, 19:09
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Окупаційна адміністрація на контрольованих нею територіях Запорізької області примушує таксистів до «співпраці» — слідкувати за місцевими жителями.


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Про це сьогодні, 4 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС також закликають усіх українців на окупованих територіях повідомляти про переміщення та розташування окупантів. Для цього слід користуватися способом, вказаним за інтернет-адресою https://sprotyv.mod.gov.ua/peredaty-informatsiyu/

Джерело: Ракурс


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