Окупанти примушують таксистів шпигувати за жителями ТОТ Запоріжжя, фото: ponedelnik.info

https://racurs.ua/ua/n183768-rashysty-prymushuut-taksystiv-shpyguvaty-za-jytelyamy-okupovanyh-terytoriy-cns.html

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Окупаційна адміністрація на контрольованих нею територіях Запорізької області примушує таксистів до «співпраці» — слідкувати за місцевими жителями.

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Про це сьогодні, 4 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС також закликають усіх українців на окупованих територіях повідомляти про переміщення та розташування окупантів. Для цього слід користуватися способом, вказаним за інтернет-адресою https://sprotyv.mod.gov.ua/peredaty-informatsiyu/