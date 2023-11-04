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Ракурс
Рашисти проводять перевірку таксистів на ТОТ

Окупанти перевіряють таксистів — шукають «підозрілих» пасажирів

4 лис 2023, 18:58
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять перевірку місцевих таксистів.


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Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їх подорож навколо військових обʼєктів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що раніше окупанти видали таксистам пропуски, що дозволяє контролювати їх та вести відповідний перелік.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен хто чинить тиск на українців — нестиме відповідальність, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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