Рашисти проводять перевірку таксистів на ТОТ

https://racurs.ua/ua/n189016-okupanty-pereviryaut-taksystiv-shukaut-pidozrilyh-pasajyriv.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять перевірку місцевих таксистів.

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Про це сьогодні, 4 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупантів цікавлять клієнти, які переміщуються в комендантську годину, або їх подорож навколо військових обʼєктів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що раніше окупанти видали таксистам пропуски, що дозволяє контролювати їх та вести відповідний перелік.