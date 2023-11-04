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Ракурс
Обломки российской ракеты повредили жилые дома на Миргородщине, фото: «Слово и Дело»

Россияне атаковали ракетой Полтавщину, погиб человек — ОВА

4 ноя 2023, 19:59
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Російські загарбники сьогодні, 4 листопада, атакували ракетою Полтавщину. В результаті загинула людина.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка, — розповів Пронін.

Зазначається, на місці події працюють всі відповідні служби.

Источник: Ракурс


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